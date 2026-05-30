Sondaggi politici | Fratelli d'Italia resta primo partito ma tra centrodestra e campo largo il distacco quasi scompare

Il nuovo sondaggio di Demopolis conferma il primato di Fratelli d’Italia e il Pd sopra il 22%, ma il dato più rilevante riguarda le coalizioni: il campo largo supera di pochissimo il centrodestra. Decisivi gli equilibri tra alleanze e partiti centristi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggi politici 2026: Fratelli dItalia regge, Vannacci debutta e il centrodestra trema!

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