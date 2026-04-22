Meloni risponde a Solovyev dopo gli insulti choc | Noi pensiamo all' Italia L' asse sui droni con Kiev e la risposta della Russia

La premier italiana ha risposto alle dichiarazioni offensive di un giornalista russo, sottolineando che l’Italia si concentra sui propri interessi. Nel frattempo, si sono intensificate le tensioni tra Italia e Russia, con l’Italia che ha rafforzato l’asse sui droni con Kiev. La risposta della Russia alle recenti mosse italiane ha attirato l’attenzione internazionale, mentre Meloni ha affermato che l’Italia non si fa intimidire dai commenti ostili.

ROMA «Male non fare, paura non avere.». Non è tipa da porgere l'altra guancia Giorgia Meloni, ma la premier incassa più o meno sportivamente gli insulti - e che insulti - del conduttore tv Vladimir Solovyev durante una puntata del suo programma “Full Contact”, un must irrinunciabile della tv russa. A sera, quando in Italia sono quasi le 10 di sera e dopo averci ragionato su col suo staff, la presidente del Consiglio affida ai social un selfie che la ritrae sorridente: «Per sua natura - scrive nel post che accompagna lo scatto - un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni risponde a Solovyev dopo gli insulti choc: «Noi pensiamo all'Italia». L'asse sui droni con Kiev e la risposta della Russia Notizie correlate Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana”La premier italiana insultata dal noto anchorman vicino al Cremlino, durante la trasmissione ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact) In Russia un... Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Giorgia Meloni risponde alle offese di Vladimir Solovyev sulla tv russa, non può impartire lezioni; Meloni risponde agli insulti di Solovyev: Propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini; Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella. Meloni risponde agli insulti di Solovyev: «Propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini»E alla fine è arrivata la risposta di Giorgia Meloni a Vladimir Solovyev. Con un post su Instagram, la premier ha ... msn.com Giorgia Meloni risponde alle offese di Vladimir Solovyev sulla tv russa, non può impartire lezioniLa premier Giorgia Meloni ha replicato via social agli insulti del giornalista Vladimir Solovyev, degradato al ruolo di propagandista di regime ... virgilio.it Giorgia Meloni risponde agli insulti dalla tv russa facebook Meloni risponde alle critiche sulla norma dei rimpatri, il messaggio è chiaro Mattarella storce il naso, Meloni tira dritto sul dl Sicurezza: “Non capisco perché…” x.com