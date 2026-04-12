Il tecnico dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dalla partita contro il Como. Ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi esclusivamente su se stessa e mantenere la stessa personalità mostrata durante la sfida contro la Roma. Inoltre, ha evidenziato l’assenza di Lautaro Martinez come un elemento da considerare per la formazione. Le sue parole sono state riportate da DAZN poco prima dell’inizio della gara.

di Alberto Petrosilli Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato a pochissimi minuti dalla sfida di questa sera contro il Como di Fabregas: le dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere uno dei momenti chiave della stagione. Il pareggio del Napoli a Parma ha trasformato la trasferta del Sinigaglia in una ghiotta occasione per allungare definitivamente verso lo scudetto. Poco prima del fischio d’inizio di Como-Inter, il tecnico nerazzurro ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN, tracciando la rotta per i suoi ragazzi. PAROLE – « Come abbiamo vissuto il pari del Napoli? Noi pensiamo a noi e alla nostra competitività sapendo che affrontiamo una squadra che ha ambizioni importanti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a DAZN: «Pensiamo solo a noi stessi, contro il Como serve la stessa personalità vista con la Roma. Senza Lautaro…»

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