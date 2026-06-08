Dal 12 al 14 giugno, Piazza della Repubblica ospiterà il Sommacampagna Street Food, un evento che trasforma la piazza in un villaggio dedicato al cibo, alla musica e alla socializzazione. Durante questa occasione, saranno presenti diversi stand di cibo di strada, artisti e musicisti che si esibiranno in vari momenti della giornata. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un’area all’aperto, senza prenotazione obbligatoria.

Dal 12 al 14 giugno Piazza della Repubblica si trasforma in un grande villaggio del gusto, della musica e della convivialità. L'estate a Sommacampagna si apre con una novità pensata per animare il centro storico e offrire ai cittadini occasioni di incontro, svago e condivisione. Da venerdì 12 a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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