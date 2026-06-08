Sommacampagna Street Food

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno, Piazza della Repubblica ospiterà il Sommacampagna Street Food, un evento che trasforma la piazza in un villaggio dedicato al cibo, alla musica e alla socializzazione. Durante questa occasione, saranno presenti diversi stand di cibo di strada, artisti e musicisti che si esibiranno in vari momenti della giornata. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un’area all’aperto, senza prenotazione obbligatoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 12 al 14 giugno Piazza della Repubblica si trasforma in un grande villaggio del gusto, della musica e della convivialità. L'estate a Sommacampagna si apre con una novità pensata per animare il centro storico e offrire ai cittadini occasioni di incontro, svago e condivisione. Da venerdì 12 a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sirmione, Italy - See Sirmione Just in One Day

Video Sirmione, Italy - See Sirmione Just in One Day

Notizie e thread social correlati

Poggio Street Festival: 4 giorni di musica e street food nel borgoIl Poggio Street Festival si svolge nel centro storico e durerà quattro giorni, con musica dal vivo e stand di street food.

Miss Piacenza, tattoo, musica e street food: torna la Besu Street FestLa terza edizione della Besu Street Fest si tiene nel quartiere Besurica, con un programma ricco di musica, street food e tattoo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web