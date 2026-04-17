Il prezzo del gas naturale si aggira ai minimi mensili, con il PSV a 42,93 euro per megawattora, mentre il prezzo tutelato stabilito da ARERA per il 17 aprile 2026 è salito a 0,56 euro per metro cubo. Questa variazione influisce sul costo complessivo della bolletta delle famiglie italiane, dato che il gas rappresenta una delle principali voci di spesa.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano dei prezzi aiuta a comprendere quanto si spenderà e a valutare eventuali cambi di fornitore o offerte. Oggi, 17 Aprile 2026, il prezzo del gas registra movimenti significativi sia sul mercato all’ingrosso che nel servizio di tutela, con impatti diretti sulle bollette domestiche. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questo valore vanno aggiunti costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: PSV scende a 42,93 €/MWh, prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc (17 Aprile 2026)

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