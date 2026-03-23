Pasqua sull' Etna | trekking fino al rifugio di Monte Gemellaro

Se stai cercando cosa fare per la Pasqua 2026 Sharing Sicily propone un trekking facile e panoramico sull’Etna fino al Rifugio di Monte Gemellaro, immersi nei boschi e nei colori dell’Etna.Il percorso è facile e adatto anche a chi non è un escursionista esperto, ideale per adulti e bambini.Il percorso: Partiremo dal parcheggio antistante al ristorante "La Nuova Quercia". Attraverso un sentiero panoramico in leggera salita, tra boschi di pioppi e pini neri con scorci sulla costa ionica e sulle antiche colate laviche.Lungo il cammino avremo l’occasione di osservare interessanti formazioni vulcaniche, tra cui un hornito, apertura spettacolare creatasi in antichi flussi di lava. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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