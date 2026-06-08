Soleil Sorge ha vinto The Unknown | il montepremi e le pagelle della finale

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella finale di ‘The Unknown - Fino all’ultimo bivio’, Soleil Sorge ha conquistato la vittoria, portando a casa il montepremi. La puntata si è svolta in Calabria e ha visto la partecipazione di diversi concorrenti. La conduttrice Elettra Lamborghini e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli hanno condotto l’ultima sfida, che si è conclusa con l’eliminazione di alcuni concorrenti prima dell’esito finale. La vincitrice ha ricevuto il premio previsto, mentre le altre partecipanti hanno lasciato il gioco.

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Milano, 8 giugno 2026 - La finale di ‘The Unknown - Fino all’ultimo bivio’ ha regalato emozioni, sorrisi e anche il nome del vincitore di questa prima edizione dell’adventure game ambientato in Calabria e condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. I concorrenti. Ad avere iniziato questa prima edizione sono state due squadre: quella dei famosi, composta da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli, e quella dei non famosi, di cui hanno fatto parte Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco. I finalisti e chi ha vinto. Ad arrivare alla finale di lunedì 8 giugno sono stati solo quattro concorrenti: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Soleil Sorge e Cristian Calenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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