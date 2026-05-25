Nella terza puntata di ‘The Unknown’ su Raidue, sono state protagoniste assolute Francesca Manzini e Soleil Sorge, mentre Costanza Caracciolo è risultata leader tra i concorrenti. La trasmissione, condotta da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, si è mostrata movimentata e ricca di dinamiche tra i partecipanti. La puntata ha evidenziato un programma con molte interazioni e momenti di tensione, senza ulteriori dettagli sulle singole prove o sviluppi specifici.

Milano, 25 maggio 2026 – Le pagelle della terza puntata di ‘The Unknown’, l’adventure game condotto su Raidue da Elettra Lamborghini e da Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli, raccontano di un programma interessante, movimentato e ricco di dinamiche fra i concorrenti. Costanza Caracciolo: voto Leader. Passa alla squadra arancione, dove assume subito il ruolo di leader. Grintosa, decisionista e molto concreta, è una delle rivelazioni di questo programma. Soleil Sorge: voto Inizia a starmi pure simpatica. Francesca Manzini sta compiendo il miracolo: far sembrare simpatica e alla mano persino Soleil Sorge. Che, comunque, della showgirl non ha assolutamente alcun tipo di qualifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle ‘The Unknown’ terza puntata: Francesca Manzini e Soleil Sorge protagoniste assolute, Costanza Caracciolo leader

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