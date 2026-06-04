Soleil Sorge ha negato di partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, dopo aver circolato il suo nome tra i possibili concorrenti. L’ex naufraga ha dichiarato di aver interrotto la sua esperienza nei reality e non prenderà parte alla trasmissione. La produzione non ha ancora annunciato ufficialmente il cast, mentre sui social si sono diffuse indiscrezioni sui possibili partecipanti.

Manca poco alla nuova edizione dell'Isola dei famosi, il cast non è stato ancora svelato ma sul web stanno circolando i nomi di alcuni papabili concorrenti, tra questi è venuto fuori anche quello di Soleil Sorge. La nota influencer in passato si è fatta conoscere dai telespettatori partecipando a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, l'abbiamo poi vista in varie trasmissioni televisive e reality. Qualche anno fa ha fatto parte del cast del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi, di recente invece l'abbiamo vista a The Unknown: Fino all'ultimo bivio. Rispondendo ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram l'ex naufraga ha smentito i rumors che stanno circolando in merito ad un suo possibile ritorno all'Isola dei famosi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Soleil Sorge smentisce le voci sull’Isola dei famosi: l’ex naufraga ha chiuso con i reality

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