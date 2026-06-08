Sola M5s su corso Vittorio Emanuele II | Tanta propaganda ma nessun intervento neanche sulla sicurezza

Il corso Vittorio Emanuele II non ha visto interventi significativi, nonostante le promesse di miglioramenti. Il vicesindaco ha incontrato gli esercenti per organizzare tre eventi, ma non sono stati annunciati lavori o interventi strutturali. Due ordini del giorno approvati in consiglio comunale il 28 aprile chiedevano interventi specifici sulla sicurezza e sul decoro, senza però ricevere risposte concrete. La mancanza di interventi si nota anche a distanza di settimane.

A parte gli incontri che il vicesindaco Gianni Santilli ha avuto con gli esercenti per l’organizzazione di tre eventi, per corso Vittorio Emanuele II non si sarebbe fatto nulla e soprattutto i due ordini del giorno approvati il 28 aprile in consiglio comunale, con cui si chiedevano interventi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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