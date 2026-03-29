A Pescara, in corso Vittorio Emanuele II, è attivo un cantiere per la ristrutturazione di un edificio che si è sbriciolato durante la seconda guerra mondiale. Le procedure di intervento sono state avviate nonostante le leggi sull’edilizia e l’urbanistica abbiano consentito interpretazioni che hanno portato a pratiche considerate non convenzionali. La situazione ha attirato l’attenzione sia delle autorità che dei residenti della zona.

«"Una ristrutturazione fantasma". Potrebbe essere il titolo di un film dell’orrore, invece è una realtà, sotto gli occhi di tutti, di come l’interpretazione delle ll’edilizia e sull’urbanistica a Pescara si sia spinta negli anni oltremodo, varcando anche i confini dell’Ade». A scrivere è Simona Barba, presidente dell'associazione Radici in Comune che porta all'attenzione il caso del cantiere di corso Vittorio Emanuele II, di lato a piazza della Repubblica, dove è in ricostruzione un palazzo crollato a causa dei bombardamenti nel 1943 durante la seconda guerra mondiale. «A Pescara, accanto al piazzale della stazione vecchia, sta... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - In corso Vittorio Emanuele II un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo crollato durante la seconda guerra mondiale

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