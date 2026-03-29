In corso Vittorio Emanuele II un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo crollato durante la seconda guerra mondiale
A Pescara, in corso Vittorio Emanuele II, è attivo un cantiere per la ristrutturazione di un edificio che si è sbriciolato durante la seconda guerra mondiale. Le procedure di intervento sono state avviate nonostante le leggi sull’edilizia e l’urbanistica abbiano consentito interpretazioni che hanno portato a pratiche considerate non convenzionali. La situazione ha attirato l’attenzione sia delle autorità che dei residenti della zona.
«"Una ristrutturazione fantasma". Potrebbe essere il titolo di un film dell’orrore, invece è una realtà, sotto gli occhi di tutti, di come l’interpretazione delle ll’edilizia e sull’urbanistica a Pescara si sia spinta negli anni oltremodo, varcando anche i confini dell’Ade». A scrivere è Simona Barba, presidente dell'associazione Radici in Comune che porta all'attenzione il caso del cantiere di corso Vittorio Emanuele II, di lato a piazza della Repubblica, dove è in ricostruzione un palazzo crollato a causa dei bombardamenti nel 1943 durante la seconda guerra mondiale. «A Pescara, accanto al piazzale della stazione vecchia, sta... 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Articoli correlati
Potenziamento della rete elettrica in centro, in partenza il cantiere su corso Vittorio EmanueleL'intervento, eseguito da E-Distribuzione, sarà avviato il prossimo 19 gennaio e terminerà entro maggio: saranno realizzate quattro nuove linee di...
Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale(Adnkronos) – L'Oncologia medica arriva al giro di boa dei 50 anni e se oggi il cancro non è più solo una questione di 'tagliare il male'.
Aggiornamenti e notizie su Vittorio Emanuele
Temi più discussi: Napoli: Grave incidente stradale in Corso Vittorio Emanuele. Deceduto un uomo di 84 anni; Incidente a Napoli in corso Vittorio Emanuele, morto lo scrittore e architetto Italo Ferraro; Bari, nuovi stalli taxi in corso Vittorio Emanuele II: Misura necessaria per il Brt; Investito al Corso Vittorio Emanuele, è morto lo scrittore e docente Italo Ferraro.
Bari, sette nuovi stalli taxi in corso Vittorio Emanuele II per i lavori del BRTBari, istituiti 7 nuovi stalli taxi in corso Vittorio Emanuele II, tra via Cairoli e via Roberto da Bari, dopo i lavori in piazza Massari per il BRT. Prevista la rimozione dei veicoli non autorizzati. trmtv.it
Bari, nuovi stalli taxi in corso Vittorio Emanuele II: «Misura necessaria per il Brt»Nuova organizzazione della sosta per i taxi nel centro cittadino. A seguito dell’indisponibilità degli stalli di piazza Massari, interessata dai lavori per la realizzazione del sistema BRT, il Comune ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Napoli, sit-in al corso Vittorio Emanuele: “Pedoni a rischio, più controlli” x.com
"Signor Borrelli, questa è la pompa di benzina del corso Vittorio Emanuele parco Margherita " - facebook.com facebook