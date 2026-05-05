Avanti con il cantiere Aca tra via Chieti e corso Vittorio Emanuele II | le modifiche alla viabilità
È stato annunciato un intervento di modifica alla viabilità nell'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Chieti, in seguito all'avanzamento del cantiere Aca. L’intervento riguarda le strade interessate dai lavori di potenziamento dell’Acquedotto Giardino, che richiedono cambiamenti temporanei nelle direzioni di marcia e negli accessi. Le nuove disposizioni sono state adottate per permettere la prosecuzione delle operazioni di cantiere senza interruzioni.
Cambia la viabilità all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Chieti per consentire il proseguo del cantiere Aca per il potenziamento dell'Acquedotto Giardino. Come disposto da apposita ordinanza dal 6 all'11 maggio e comunque fino al termine dei lavori, è stata disposta:•?.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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