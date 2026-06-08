Sogliano intitola la sala consiliare alle madri costituenti | Quelle donne non aspettarono che la società fosse pronta
Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato l’intitolazione della sala consiliare alle madri costituenti, le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente che parteciparono alla redazione della Costituzione italiana. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta. La sala sarà intitolata alle madri costituenti, riconoscendo il loro ruolo nella storia politica italiana. La proposta è passata all’unanimità.
Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato l'intitolazione della sala consiliare alle madri costituenti, le 21 donne elette nell'Assemblea Costituente che contribuirono alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana.“La proposta - spiega il Comune - presentata dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Sala consiliare dedicata alle Madri. CostituentiLa sala del Consiglio Comunale di Poggibonsi sarà intitolata alle Madri Costituenti.
80 anni dal voto alle donne, in Darsena la maxi opera che celebra le 21 madri costituentiIn città, alla testata della Darsena, è stata avviata una grande opera pavimentale dedicata alle 21 donne che hanno partecipato all'Assemblea...