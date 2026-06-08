Sogliano intitola la sala consiliare alle madri costituenti | Quelle donne non aspettarono che la società fosse pronta

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato l’intitolazione della sala consiliare alle madri costituenti, le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente che parteciparono alla redazione della Costituzione italiana. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta. La sala sarà intitolata alle madri costituenti, riconoscendo il loro ruolo nella storia politica italiana. La proposta è passata all’unanimità.