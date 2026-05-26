In città, alla testata della Darsena, è stata avviata una grande opera pavimentale dedicata alle 21 donne che hanno partecipato all'Assemblea costituente. Questa installazione, lunga e visibile, raffigura le figure delle madri costituenti, commemorando gli 80 anni dal voto femminile. La struttura si estende per alcuni metri e intende celebrare il loro ruolo nella nascita della Costituzione italiana.

“Le 21 madri costituenti accompagnano i nostri passi” è l’opera pavimentale che sarà realizzata alla testata della Darsena di città e che rappresenta le 21 donne che hanno partecipato all'Assemblea costituente e contribuito attivamente alla nascita della Costituzione italiana. Il progetto, voluto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Temi più discussi: 80 anni dal voto alle donne, in Darsena la maxi opera che celebra le 21 madri costituenti; Le 21 madri costituenti accompagnano i nostri passi, opera pavimentale in Darsena per le donne che scrissero la Costituzione; 80 anni dal primo voto alle donne: convegno a Siracusa nel segno di Antigone.

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