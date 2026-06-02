La sala del Consiglio Comunale di Poggibonsi sarà intitolata alle Madri Costituenti. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. L'intitolazione rende omaggio alle donne che hanno contribuito alla stesura della Costituzione italiana. La sala, fino ad ora senza nome, sarà dedicata a loro per ricordare il ruolo femminile nella storia repubblicana. Nessun altro dettaglio su data o partecipanti è stato comunicato.

Sarà intitolata alle Madri Costituenti la sala del Consiglio Comunale di Poggibonsi. La cerimonia di intitolazione, che si svolgerà venerdì alle 16, vedrà la partecipazione di Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, insieme alla sindaca Susanna Cenni (foto) e al presidente del Consiglio Giampiero Signorini. "Una iniziativa in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica e della conquista da parte delle donne del diritto di voto – dice Cenni –. Un anno speciale in cui abbiamo voluto dedicare questo spazio, cuore della vita democratica della nostra città, alle Madri Costituenti, donne che con il loro impegno civile, politico e umano hanno contribuito in modo decisivo alla nascita della nostra democrazia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sala consiliare dedicata alle Madri. Costituenti

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