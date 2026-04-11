LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 5-2 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | resiste il break delle azzurre!

Le italiane guidano 2-0 nel match contro il Giappone nella BJK Cup 2026, con Errani e Paolini in campo contro Hozumi e Aoyama. Al momento, il punteggio vede le azzurre avanti 5-2, mentre resiste il break delle giocatrici italiane. La partita prosegue e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale sulla piattaforma dedicata. Il secondo match tra Paolini e Uchijima è in programma dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Non resta in campo la volée di Aoyama, due set point per le azzurre! Aoyama serve ancora con la seconda. 15-30 Paolini cerca e trova il centro, con Hozumi che forse anticipa Aoyama mandando il dritto in rete. Ancora seconda per Aoyama. 15-15 Errani cerca la smorzata vincente sulla risposta ma la palla finisce in rete. Seconda palla per le nipponiche, punto importante. 0-15 Altro errore di Hozumi che manda in rete il dritto lungolinea. Serve Aoyama. 5-2 GAME ERRANIPAOLINI! Prima di Sara e chiusura a rete repentina di Jas! Le azzurre restano avanti e difendono l’importantissimo break di vantaggio! 40-15 Errore gravissimo di Hozumi che manda in rete uno schiaffo al volo molto semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre! LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la praticaBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le... LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 2-1, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break ad inizio matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com