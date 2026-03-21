LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri WTA Miami 2026 in DIRETTA | si avvicina il debutto delle azzurre

Alle 17:15, Siegemund e Zvonareva hanno vinto il secondo set con il punteggio di 6-1. Nel torneo WTA Miami 2026, le italiane Errani e Paolini stanno per affrontare le avversarie Aoyama ed Eikeri nel match in corso. La partita sta proseguendo e gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 Siegemund e Zvonareva si aggiudicano il secondo parziale con lo score di 6-1. Dunque il match si deciderà al terzo e decisivo set. 16:40 Si è concluso da poco il primo set del match tra KatoYang e SiegemundZvonareva. La coppia composta dalla nipponica e dalla cinese ha vinto il primo parziale per 6-1. Questa partita precede il doppio di Paolini ed Errani sul Campo 3. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del WTA 1000 di Miami 2026 che segna l’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Per le azzurre, qui accreditate della testa di serie numero 1, c’è il duo nippo-norvegese formato da Shuko Aoyama e Ulrikke Eikeri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina il debutto delle azzurre Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del... Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Aggiornamenti e notizie su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri WTA... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del WTA ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI sabato 21 Ore 17:30 Paolini-Errani vs Aoyama-Eikeri Ore 18:30 Sinner vs Dzumhur Forza ragazzi canali SkySport, streaming su SkyGo e Now, inoltre Sara e Jas si possono seguire in chiaro su SuperT facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com