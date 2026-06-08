Nel secondo incontro tra Forlì e Saronno, la partita si è conclusa con un risultato di 9-0, confermando le gerarchie in campo. Durante l’incontro, Cacciamani ha sfiorato il perfect game, mancando di poco il successo completo. La prima partita si è invece conclusa con un pareggio, lasciando invariato il punteggio complessivo tra le due squadre. La serie di incontri si è chiusa con entrambe le formazioni che si sono spartite i punti.

Come ha fatto Cacciamani a sfiorare il perfect game? Chi ha trasformato il secondo incontro in una vittoria da 9-0? Quanto distacco ha creato il New Bollate rispetto alle inseguitrici? Quali sei giocatrici dell'Italposa Forlì vestiranno la maglia azzurra??? In Breve Bollate allunga a cinque gare dopo lo sweep contro il Pianoro New Bollate raggiunge il quarto posto superando Rovigo in classifica Cacciamani registra 10 strikeout e Lacatena completa la no-hit combinata Avery e P . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Softball A1: Forlì e Saronno si dividono i punti, gerarchie intatte

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