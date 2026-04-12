La squadra di softball Quick Mill Bollate continua a mantenere l’imbattibilità nella Serie A1 2025-2026, dopo aver ottenuto una vittoria nel doppio confronto della terza giornata. La partita si è svolta questa giornata, consolidando il primo posto in classifica. Nelle altre sfide, Saronno e Forlì si sono divise i punti, senza modificare la posizione delle rispettive squadre in classifica.

La Quick Mill Bollate rimane l’unica squadra imbattuta nella Serie A1 2025-2026 di softball. La compagine lombarda ha infatti vinto anche il doppio confronto della terza giornata andato in scena quest’oggi, viaggiando a passo spedito in vetta alla classifica. Nello specifico le detentrici del titolo tricolore hanno battuto l’attrezzata Pianoro, passando per ben 11-0 in gara-1 e per 9-3 in gara-2, perdendo il controllo delle operazioni complessivamente in un solo inning. Bene anche Caronno, formazione ha regolato le Thunders per 9-4 e 5-2. Si sono divise la posta invece due club importanti come Forlì e Saronn o. In gara-1 ad avere la meglio sono state le romagnole per 6-1, mentre in gara-2 la MFK si è imposta per 0-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball: la Quick Mill Bollate è ancora imbattuta in Serie A1, si dividono la posta Saronno e Forlì

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