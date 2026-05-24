Sabato si è disputato l’ultimo turno del girone di andata della Serie A1 di softball. Le partite si sono concluse con vittorie nette per le squadre di Bollate, Forlì e Saronno. Le gare si sono svolte senza particolari sorprese, con le squadre che hanno ottenuto risultati convincenti. La giornata si è conclusa con un quadro di risultati definitivi e poche variazioni rispetto alle aspettative iniziali.

Termina con tante certezze e poche sorprese il sabato valido per l’ultimo turno del girone di andata Serie A1 di softball. In occasione della giornata andata in archivio si sono distinte infatti le squadre più in auge come Bollate, Forlì e Saronno, le quali hanno proseguito il loro cammino in classifica. La Quick Mill nello specifico ha mantenuto saldamente il comando delle operazioni battendo Macerata in entrambe le gare rispettivamente per 0-7 e 0-6. Tutto facile anche per la Italposa Forlì che, nello specifico, ha vinto su Collecchio per o-6 e 1-7. Sorride anche la MFK Saronn o, corsara in casa del Pianoro per 10-0 e 7-0. Da menzionare infine anche il pareggio tra Caronno e Rovigo, con le venete abili ad avere la meglio in gara-1 per 2-0 salvo poi cedere il passo per 1-0 in quella successiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, sabato in scioltezza per Bollate, Forlì e Saronno in Serie A1

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