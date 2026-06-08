Sodano e La Vardera brindano e arringano la piazza | Marciamo insieme verso il Municipio

Due leader locali hanno festeggiato con un brindisi e un discorso rivolto alla piazza, invitando a marciare uniti verso il Municipio. Hanno chiesto di superare le divisioni e di lavorare insieme per ricostruire la città. Le loro parole sono state accompagnate da un appello a collaborare per il futuro amministrativo. La manifestazione si è svolta davanti a una piazza gremita, con applausi e slogan di solidarietà. Nessuna data o dettaglio amministrativo è stato fornito.

“E' arrivato il momento di mettere da parte le divisioni e costruire insieme una nuova città, questa squadra rimetterà in piedi Agrigento”. Lo ha detto Michele Sodano, festeggiando l'elezione a sindaco ormai imminente e con numeri schiaccianti. Accanto a lui il leader di Controcorrente, Ismaele. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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