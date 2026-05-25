Sodano e La Vardera arringano la folla | Risultato straordinario abbiamo già vinto
Qualche minuto prima delle 22:30, i due candidati usciti dal comitato elettorale di viale della Vittoria si sono rivolti alla folla. Uno di loro ha preso il megafono e ha affermato che il risultato era straordinario e che avevano già vinto. Ha anche detto che la battaglia era ancora aperta, ma che si stava sconfiggendo il sistema del centrodestra.
Michele Sodano e Ismaele La Vardera arringano la folla qualche minuto prima delle 22,30. Escono dal comitato elettorale di viale della Vittoria e il candidato a sindaco del "campo largo" prende il megafono: "La battaglia ancora aperta ma stiamo sconfiggendo il sistema del centrodestra"."Il dato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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