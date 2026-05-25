Sodano e La Vardera arringano la folla | Risultato straordinario abbiamo già vinto

Notizia in breve

Qualche minuto prima delle 22:30, i due candidati usciti dal comitato elettorale di viale della Vittoria si sono rivolti alla folla. Uno di loro ha preso il megafono e ha affermato che il risultato era straordinario e che avevano già vinto. Ha anche detto che la battaglia era ancora aperta, ma che si stava sconfiggendo il sistema del centrodestra.