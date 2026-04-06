Il campo largo pronto alla sfida i Giovani Liberaldemocratici a La Vardera e Sodano | Serve discontinuità

Un confronto si apre tra i Giovani Liberaldemocratici di Agrigento e i due esponenti locali, La Vardera e Sodano, con una lettera aperta che invita a cambiare rotta nella politica cittadina. La missiva, pubblicata nei giorni scorsi, chiede una discontinuità rispetto alle modalità e alle scelte passate. La questione ha attirato l’attenzione di diversi attori politici e cittadini interessati alla direzione futura della comunità.

Il coordinatore provinciale Giorgio Bongiorno: “Non siamo i volti giovani di nessuno, ma di una città che vuole cambiare davvero” Una lettera aperta indirizzata a Ismaele La Vardera e Michele Sodano, firmata dai Giovani Liberaldemocratici di Agrigento, accende il dibattito politico cittadino. Il documento, diffuso dal coordinatore provinciale Giorgio Bongiorno, nasce dopo la presentazione della candidatura a sindaco di Sodano e contiene un appello diretto alla coerenza e alla trasparenza. “Il 4 aprile avete acceso una speranza – scrivono – ma Agrigento non ha bisogno di un’altra stagione di compromessi. Ha bisogno di una rivoluzione culturale e generazionale”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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