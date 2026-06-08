Sodano è al 71,14% dal comitato elettorale parte l' urlo | E' fatta!

Su 57 sezioni, sono state scrutinate 27, con il candidato del Campo Largo al 71,14% dei voti. Dal comitato elettorale è stato annunciato il risultato con un’espressione di festa. L’altro candidato ottiene il 28,86%.

Michele Sodano è al 71,14%. Dino Alonge al 28,86%. Sono 27 su 57 le sezioni scrutinate. Ed è già tripudio al comitato elettorale del candidato sindaco del Campo Largo. "E' fatta!, “E' fatta!”, urlano. Il dato è dell'ufficio Elettorale del Comune. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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