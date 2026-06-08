Sodano arriva al comitato in moto | cauto ottimismo a inizio spoglio

Alle 15,20, un uomo arriva in scooter al comitato elettorale, appena prima dell'inizio dello spoglio. Si ferma, toglie il casco e si sistema i documenti. I sostenitori presenti lo chiamano già sindaco, con tono ironico. La scena si svolge in un ambiente di attesa, con il candidato che si mostra calmo e riservato, mentre si prepara a seguire l'andamento dei risultati elettorali.

Michele Sodano arriva nel comitato elettorale poco prima delle 15,20: neanche il tempo di togliersi il casco e posteggiare lo scooter che viene accolto dai suoi sostenitori che, ironicamente, lo chiamano già sindaco.I primi esiti dello spoglio lo danno già in vantaggio: i dati che arrivano alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Sodano arriva subito nel suo comitato, amici e sostenitori seguono lo spoglio in diretta: "Siamo ottimisti"A circa 90 minuti dalla chiusura delle urne, il comitato elettorale del candidato sindaco Michele Sodano si mostra ottimista.

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