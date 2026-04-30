Elezioni a Sorrento parte la campagna elettorale | Fattorusso inaugura il comitato

Oggi a Sorrento si è aperta ufficialmente la campagna elettorale con l'inaugurazione della sede del candidato sindaco Corrado Fattorusso. L'evento si tiene alle 18 in via degli Aranci, 61, dove il candidato ha tagliato il nastro per avviare le attività in vista delle prossime elezioni comunali. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni sostenitori e rappresentanti del suo team.

Il candidato sindaco Corrado Fattorusso inaugura oggi alle 18 la sede elettorale in via degli Aranci, 61. «Un punto di riferimento aperto ai cittadini, al confronto e al dialogo» – ha dichiarato Fattorusso. La sede sarà a disposizione anche delle tre liste a sostegno della candidatura di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Verso le amministrative, Gaetano Sciacca inaugura il comitato elettoraleLa campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nel vivo con l'apertura di nuovi comitati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Sorrento 2026. Il decalogo di Ferdinando Pinto; Sorrento, la mossa del candidato Pinto contro il ‘Sistema’: Due ex magistrati nella mia giunta. Sono Aghina e Picardi; Comunali a Sorrento, liste e candidati; Sorrento, Corrado Fattorusso si candida a sindaco: È il momento di ricostruire la città. Elezioni Sorrento 2026. Il decalogo di Ferdinando PintoParola di Ferdinando Pinto, in corsa per le elezioni di fine maggio con il sostegno delle liste Sorrento d'Amare, Noi Sorrento e Sorrento Rialzati ... sorrentopress.it Elezioni Sorrento 2026. Raffaele Attardi: Il cittadino al centroIl futuro di Sorrento lo vediamo cosi: Sorrento deve tornare ad essere un grande giardino con al centro la fonte della vita che alimenta 4 grandi alberi: quelli della sostenibilità ambientale, etica, ... sorrentopress.it Elezioni comunali Messina: caos a Palazzo Zanca, il deputato Lombardo chiede l'intervento dei Vigili Urbani - facebook.com facebook The Man – così si è autoproclamato #Magyar già ai tempi della campagna, sapientemente messa in scena dall’amico regista – ha sconfitto #Orbán alle elezioni promettendo «un’Ungheria efficiente e umana» e soprattutto, di sbloccare i fondi Ue. Domani su x.com