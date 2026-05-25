Sodano arriva subito nel suo comitato amici e sostenitori seguono lo spoglio in diretta | Siamo ottimisti

A circa 90 minuti dalla chiusura delle urne, il comitato elettorale del candidato sindaco Michele Sodano si mostra ottimista. Sodano è arrivato subito nel suo spazio dedicato, mentre amici e sostenitori seguivano in diretta lo spoglio dei voti. Non sono stati forniti dettagli sui risultati ufficiali, ma l’atmosfera rimane di fiducia tra i presenti.

A circa 90 minuti dalla chiusura delle urne c'è già ottimismo all'interno del comitato elettorale del candidato sindaco Michele Sodano. “Sono tranquillo e fiducioso - ha detto il giovane aspirante primo cittadino - perché dai primissimi dati che riceviamo sembra che la situazione sia più che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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