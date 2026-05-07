Le borse europee anche oggi registrano un rialzo, con gli investitori che mostrano un certo ottimismo. La crescita dei mercati sembra essere collegata alla speranza di una soluzione alla crisi tra Stati Uniti e Iran. I principali indici europei sono in rialzo, mentre gli operatori monitorano attentamente gli sviluppi diplomatici tra le due nazioni. La giornata si svolge senza particolari tensioni sui mercati finanziari.

Le Borse europee mostrano anche oggi il segno più. Sembra ci sia fiducia nei confronti di una soluzione della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Borse europee, apertura positiva. Anche oggi i mercati azionari confermano la fiducia in un’evoluzione positiva della crisi tra Stati Uniti e Iran. Le Borse del Vecchio Continente aprono in territorio positivo anche se con più cautela di ieri. Le principali sedi europee esordiscono ancora con il segno positivo. Milano ha aperto a +0,44%, Parigi +0,2%, Londra e Francoforte sono sulla parità. Mercati asiatici in rialzo. Ancora in rialzo anche i mercati asiatici, dove si confermano gli acquisti soprattutto sul comparto high tech.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Borse europee, cauto ottimismo

Bitcoin extends decline from $74,000, derivatives data point to cautious positioning

Notizie correlate

Borse europee in rialzo: mercati spinti da un clima di cauto ottimismoABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura positiva per i principali listini Le principali Borse europee hanno avviato la seduta in territorio positivo,...

Borse europee in rialzo: Nvidia e IA guidano l’ottimismoLe borse europee aprono oggi con il segno positivo, trainate dall’ottimismo che ha caratterizzato le piazze asiatiche e che ha riportato i titoli...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Borsa: Europa cauta tra Hormuz, Banche centrali e trimestrali, Milano +0,15%; DAX-FLASH: Stabilizzazione dopo una settimana debole - Cauto ottimismo sull'Iran; Storie di Borsa: Confinvest Oro cambia nome, identità più chiara e leva su corsa oro; I mercati europei aprono in rialzo sulle speranze per una proposta di pace iraniana.

Borsa: Europa in cauto rialzo con speranze pace in MO, a Milano (+0,2%) tonfo di CampariRiprendono a scendere petrolio e gas, Brent -3% sotto 100 $ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Partenza in cauto rialzo per le Borse ... ilsole24ore.com

Borsa oggi 7 maggio: Europa sospesa tra guerra e trimestrali, petrolio sopra i 100 dollari. A Milano bene Poste e lusso, Campari koL’Iran dovrebbe fornire ai mediatori pakistani la risposta alla proposta Usa per porre fine alla guerra, mentre in Asia domina l’ottimismo con forti rialzi guidati da tecnologia e semiconduttori. Piog ... firstonline.info

Le speranze di un accordo tra Usa e Iran per la fine del conflitto e il conseguente tonfo del petrolio (oltre -7%), mettono le ali alle Borse europee.Milano chiude a +2,3%. Bene Amplifon (+12,4%) e Lottomatica (+12,7%). Euro sopra 1,17 $. #Finanza #Bors x.com

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo e scommettono sull'accordo Usa-Iran. In calo il prezzo del gas e del petrolio che resta comunque sopra i 100 dollari. #ANSA - facebook.com facebook