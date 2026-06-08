Negli ultimi tempi, molte persone tra i 18 e i 35 anni evitano di monitorare passi e calorie, preferendo concentrarsi su aspetti come stress, energia e tempi di recupero. Questa tendenza si riflette in termini come “social battery”, “wellness nacking” e “soft life”, che indicano un cambio di approccio alla cura di sé. La cultura del benessere si sposta così da un controllo rigoroso a un’attenzione più rilassata e personalizzata.

Per anni, la cultura del benessere è stata dominata dal controllo ossessivo: conteggio delle calorie, ottimizzazione delle routine e raggiungimento di obiettivi rigorosi. Oggi, questo approccio ultra-performativo e basato sul tracciamento estremo sopravvive solo in una piccola nicchia del 7%. A rivelarlo è la ricerca “The Wellbeing Flow”, condotta da Ipsos Doxa su un campione di 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 60 anni. L’indagine, commissionata per inquadrare i nuovi stili di vita in occasione del lancio degli smartwatch della serie Huawei Watch Fit 5, evidenzia un cambio di paradigma radicale: l’85% delle persone prende le proprie decisioni in tema di salute psicofisica basandosi puramente sull’umore del momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Social battery”, “wellness nacking” e “soft life”: Gen Z e Millennials non tracciano più passi e calorie, ma vogliono misurare stress, energia e tempi di recupero

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