Negli ultimi tempi, molte persone in Italia hanno abbandonato la costante ricerca di perfezione legata al wellness. Prima, si seguivano regole rigide su calorie, esercizi e obiettivi da raggiungere, ma ora si preferisce un approccio più spontaneo e meno controllato. Questa trasformazione si riflette in un cambio di atteggiamento verso le abitudini quotidiane e il modo di vivere il benessere.

Per anni il benessere è stato sinonimo di controllo; calorie da contare, allenamenti da ottimizzare, obiettivi da raggiungere. Oggi però qualcosa sta cambiando profondamente. A fotografare questa nuova tendenza è la ricerca “The Wellbeing Flow”, realizzata da Ipsos Doxa in occasione del lancio di HUAWEI WATCH FIT 5 Series, secondo cui gli italiani stanno abbandonando l’idea della performance perfetta per inseguire invece un equilibrio più autentico, emotivo e sostenibile. Il benessere segue l’umore. L’85% degli italiani dichiara infatti di prendere decisioni legate al proprio benessere seguendo il mood della giornata. Un cambiamento che racconta il tramonto della wellness obsession fatta di regole rigide e controllo costante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio wellness obsession: gli italiani non vogliono più essere perfetti

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