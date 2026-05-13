Joey King ha mostrato recentemente un look che combina capi in denim firmati Miu Miu e dettagli di side boob, rappresentando uno stile che si collega alla tendenza del “soft girl summer”. La scena moda ha notato la sua attenzione ai dettagli e l’energia che trasmette, definita come “cool senza sforzo”. La sua scelta di abbigliamento sembra seguire un preciso percorso stilistico, spesso condiviso con la maison di moda.

C’è qualcosa di molto preciso che Joey King sta facendo con il suo stile ultimamente (soprattutto insieme a Miu Miu). Non è più la classica actress da red carpet ultra costruito, né la cool girl troppo edgy che sembra uscita da Pinterest nel 2021. È entrata in quella fase fashion che oggi funziona più di tutte: sembrare effortless ma con pezzi super pensati. Miu Miu continua a essere IL brand che definisce l’estetica delle girls online (e Joey King lo sa bene). L’attrice ha curato una selezione speciale di capi della nuova collezione estiva del brand all’interno della boutique sulla 57th Street di New York, scegliendo personalmente denim morbidi, suede skirts verde bosco, mini accessori e top con side boob strategico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Joey King ha capito tutto del soft girl summer: denim Miu Miu, side boob e quell’energia “cool senza sforzo” che tutte vogliono adesso

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