Dopo il terremoto in Friuli, l'arcivescovo ha promosso la ricostruzione delle fabbriche prima delle chiese, ritenendo prioritario ripristinare l’attività economica. Ha incoraggiato iniziative sociali e spirituali per sostenere la comunità, trasformando la risposta alla crisi in un movimento di rinascita. La strategia si è concentrata sul rilancio produttivo come primo passo, con interventi che hanno coinvolto volontari e imprese locali.

? Punti chiave? In Breve Il ruolo della Chiesa friulana nella ricostruzione dopo il sisma: l’eredità di Battisti. Giovedì 11 giugno alle ore 18.00 la Biblioteca del seminario arcivescovile di Udine ospiterà un incontro dedicato alla figura di Monsignor Alfredo Battisti e all’operato della Chiesa friulana durante il terremoto. Ivan Portelli, che presiede l’Istituto di Storia Sociale e Religiose di Gorizia, presenterà una ricerca sulla posizione pubblica assunta dall’allora arcivescovo dell’arcidiocesi di Udine di fronte alla tragedia. L’analisi si concentrerà sulla capacità di guidare la popolazione verso la rinascita, sia sotto il profilo spirituale che materiale. Il lavoro di Battisti si inserisce in un periodo storico complesso, segnato dalle innovazioni portate dal Concilio Vaticano II. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma in Friuli: la strategia di Battisti per la rinascita sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Friuli, 50 anni dopo il sisma: un libro narra la rinascita socialeA cinquant’anni dal terremoto che ha colpito il Friuli, è stato presentato un libro che raccoglie le testimonianze e gli studi sulla ricostruzione...

Friuli, 50 anni dal sisma: la mostra che racconta la rinascitaA cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, si apre una mostra dedicata alla ricostruzione e alle ferite lasciate dal sisma.

Temi più discussi: Il valore della ricostruzione sostenibile nel Friuli post-sisma; 6 maggio 1976- Il Friuli ringrazia e non dimentica; 50 anni dal terremoto del Friuli: la Biblioteca Livio Paladin ricorda con una mostra fotografica; 50 anni dal terremoto, il Friuli ringrazia Milano e la Lombardia.

50mo Sisma: Riccardi, Milano e Lombardia parte della rinascita. Assessore a evento Ente Friuli nel mondo e Fogolar friulano #ANSA x.com

A Gemona l'Esercito ricorda le vittime del sisma del 1976 in Friuli reddit

50 anni dal terremoto, il Friuli ringrazia Milano e la LombardiaA un convegno alla Fondazione Ambrosianeum ricordato il ruolo decisivo nella ricostruzione, simbolo di solidarietà, coesione e sostegno alle comunità friulane colpite dal sisma ... rainews.it

50mo Sisma: Riccardi, Milano e Lombardia parte della rinascitaLa storia del terremoto non è stata solo nostra, ha coinvolto l'intero Paese: Milano, la Lombardia hanno partecipato in modo determinante, trasformando la solidarietà spontanea in un modello: oggi si ... ansa.it