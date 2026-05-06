A cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, si apre una mostra dedicata alla ricostruzione e alle ferite lasciate dal sisma. Tra le esposizioni ci sono fotografie inedite che ritraggono le chiese vuote dopo la seconda scossa e dettagli sui restauri degli oggetti sacri danneggiati. La mostra ripercorre le azioni di recupero e ricostruzione messe in atto in quegli anni.

? Cosa scoprirai Quali fotografie inedite mostrano le chiese svuotate dopo la seconda scossa?. Come sono stati restaurati gli oggetti sacri distrutti dal sisma?. Dove si trovano i luoghi della pedemontana trasformati in museo diffuso?. Perché il restauro artistico è diventato uno strumento di ricostruzione sociale?.? In Breve Mostra gratuita presso il Museo di Arte Sacra da 6 maggio a 25 ottobre.. Curatore Fulvio Dell'Agnese e intervento creativo dell'artista Giuseppe Di Liberto.. Percorsi digitali QR code coinvolgono Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio.. Progetto inserito nel contesto culturale di Pordenone Capitale della cultura 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, 50 anni dal sisma: la mostra che racconta la rinascita

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