A cinquant’anni dal terremoto che ha colpito il Friuli, è stato presentato un libro che raccoglie le testimonianze e gli studi sulla ricostruzione sociale della regione. Il volume, curato da Giusi Vianello, coinvolge oltre 30 autori che analizzano come il territorio si sia ripreso e ricostruito nel corso degli anni. L’evento si è svolto a Udine, offrendo uno sguardo sulla lunga fase di rinascita vissuta dalla zona colpita.

? Cosa sapere A Udine presentato il volume 50 anni di terremoto curato da Giusi Vianello.. Oltre 30 autori analizzano il modello di ricostruzione sociale del territorio friulano.. A Udine, presso la sede del Veneto, è stato presentato questo pomeriggio il volume collettivo 50 anni di terremoto – Le scosse che hanno trasformato il Friuli, un’opera che mira a ricostruire il senso profondo di un evento che ha segnato l’identità di un intero territorio. Il progetto editoriale, curato da Giusi Vianello e Angelo Pastrello per la casa editrice Editoriale Programma, non si limita a una mera cronaca degli eventi distruttivi, ma indaga le radici sociali, culturali e istituzionali che hanno permesso al Friuli di trasformare la tragedia in un modello di rinascita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, 50 anni dopo il sisma: un libro narra la rinascita sociale

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