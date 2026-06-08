Siri si evolve | Apple punta a un’interfaccia IA generativa con iOS 27

Apple sta lavorando a una nuova versione di Siri con un’interfaccia basata su intelligenza artificiale generativa, prevista per iOS 27. La società ha annunciato che Siri sarà in grado di gestire i dati personali degli utenti senza rischi, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. Inoltre, si parla di modelli di Google che supporteranno le nuove funzioni di iOS 27, ma non sono state rivelate altre informazioni.

Come farà Siri a gestire i tuoi dati personali senza rischi? Quali modelli di Google alimenteranno le funzioni di iOS 27? Cosa cambierà concretamente nel modo in cui userai le app? Perché Apple ha scelto di collaborare con i sistemi Gemini??? In Breve Integrazione prevista con modelli Gemini di Google per potenziare le operazioni Siri gestirà email, messaggi e calendari tramite iOS 27 Ritardi tecnici accumulati durante il rilascio di Apple Intelligence nel 2024 Nuova applicazione . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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