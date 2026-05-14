iOS 27 | il piano Apple per rendere Siri un agente IA operativo

Apple sta lavorando a iOS 27 con l’obiettivo di migliorare Siri, l’assistente vocale, rendendola più autonoma e capace di gestire funzioni come prenotazioni di voli e gestione di app senza errori. Nelle ultime settimane si sono susseguite notizie su come questa evoluzione possa cambiare l’esperienza utente. Nel frattempo, alcune aziende cinesi hanno deciso di non integrare i loro servizi con l’ecosistema Apple, mantenendo quindi una certa autonomia rispetto alla piattaforma.

?? Punti chiave Come farà Siri a prenotare voli e gestire app senza errori? Perché i colossi cinesi rifiutano l'integrazione con l'ecosistema Apple? Quali rischi corre la privacy quando l'IA agisce tra diverse app? Come influenzeranno le commissioni App Store sulle funzioni di Siri??? In Breve Sperimentazioni in corso con i modelli Anthropic e Gemini per l'integrazione operativa. Baidu, Alibaba e Tencent bloccano accordi per divergenze sulle commissioni commerciali. Potenziale .🔗 Leggi su Ameve.eu

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