Sinner lascia il San Raffaele col tennista il professor Zangrillo

Da lapresse.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver effettuato accertamenti medici programmati. L’atleta si era sentito male e aveva avuto un crollo fisico durante il torneo Roland Garros. Le visite sono state condotte lunedì mattina. Il tennista si trova ora fuori dall’ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o eventuali diagnosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner ha effettuato accertamenti medici che erano già programmati all’ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina dopo il malore e il crollo fisico accusati durante il Roland Garros. Al termine delle visite mediche il tennista ha lasciato l’ospedale in compagnia del professor Alberto Zangrillo. I due sono saliti su un van con i vetri oscurati tra un cordone di sicurezza. Sinner, in pantaloncini e maglietta scura e con cappellino bianco, è apparso tranquillo ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti, limitandosi ad un semplice “ciao, ciao”. Milano, l’avvocato del 19enne fermato per l’omicidio alla stazione di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner lascia il san raffaele col tennista il professor zangrillo
© Lapresse.it - Sinner lascia il San Raffaele, col tennista il professor Zangrillo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner al San Raffaele a Milano, il tennista lascia l'ospedale con Zangrillo

Video Sinner al San Raffaele a Milano, il tennista lascia l'ospedale con Zangrillo

Notizie e thread social correlati

Fascia al braccio e sorriso, Sinner lascia il San Raffaele dopo gli accertamenti. Le ipotesi sugli esami effettuatiJannik Sinner ha lasciato il San Raffaele di Milano con una fascia bianca al braccio sinistro e un sorriso.

San Raffaele, ira di Zangrillo: "Ah, l’eccellenza è Niguarda? Bertolaso ci chieda scusa"Il direttore di un importante ospedale ha preso parola durante una riunione, chiedendo pubblicamente scusa a un assessore regionale.

Temi più discussi: Sinner, nuovi esami dopo malessere a Roland Garros: visita al San Raffaele di Milano; Cosa è successo a Sinner? Oggi gli esami decisivi a Milano; Sinner al San Raffaele dopo il malore di Parigi: accertamenti programmati; Sinner e il gene MC1R che influenza i recettori del dolore e della temperatura: Dovrò fare degli accertamenti.

san raffaele sinner lascia il sanSinner lascia il San Raffaele dopo gli accertamentiJannik Sinner ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina, dopo aver svolto gli accertamenti programmati da tempo per capire le ragioni del malore che lo ha colpito ... ansa.it

san raffaele sinner lascia il sanSinner, visita di controllo al San Raffaele: il tennista lascia l'ospedale con Zangrillo(LaPresse) ) - Jannik Sinner ha effettuato accertamenti medici che erano già programmati all'ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina dopo il malore e il crollo ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web