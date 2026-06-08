sinner lascia il san raffaele col tennista il professor zangrillo

Jannik Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver effettuato accertamenti medici programmati. L’atleta si era sentito male e aveva avuto un crollo fisico durante il torneo Roland Garros. Le visite sono state condotte lunedì mattina. Il tennista si trova ora fuori dall’ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o eventuali diagnosi.

Jannik Sinner ha effettuato accertamenti medici che erano già programmati all’ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina dopo il malore e il crollo fisico accusati durante il Roland Garros. Al termine delle visite mediche il tennista ha lasciato l’ospedale in compagnia del professor Alberto Zangrillo. I due sono saliti su un van con i vetri oscurati tra un cordone di sicurezza. Sinner, in pantaloncini e maglietta scura e con cappellino bianco, è apparso tranquillo ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti, limitandosi ad un semplice “ciao, ciao”. Milano, l’avvocato del 19enne fermato per l’omicidio alla stazione di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner al San Raffaele a Milano, il tennista lascia l'ospedale con Zangrillo

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#Milano Jannik #Sinner è arrivato in mattinata al San Raffaele per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Il tennista, numero 1 al mondo, dovrebbe lasciare la struttura in serata. x.com

Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati reddit

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