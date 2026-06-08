Jannik Sinner ha lasciato il San Raffaele di Milano con una fascia bianca al braccio sinistro e un sorriso. L’atleta si è sottoposto a una serie di accertamenti medici già programmati. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli esami effettuati o sulle ipotesi investigative in corso. La visita si è conclusa senza comunicazioni ufficiali sulle condizioni di salute o sui risultati delle analisi.

La prima cosa che si nota è la fascia bianca. Stretta nella parte bassa del braccio sinistro, discreta ma visibile mentre Jannik Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo una mattinata di accertamenti medici già programmati. Il numero uno del mondo è arrivato in ospedale nelle prime ore del giorno per una serie di controlli specialistici, parte di un percorso di monitoraggio iniziato nei giorni scorsi dopo le difficoltà fisiche accusate al Roland Garros. All’uscita, la scena è rapida: pochi passi verso l’auto, il volto disteso e un accenno di sorriso rivolto a chi lo ha riconosciuto. I controlli. Nei giorni precedenti il tennista si era già sottoposto a verifiche approfondite al J Medical di Torino, in un quadro di esami preventivi legati al crollo fisico avuto durante il torneo parigino dove le temperature hanno toccato anche i 30°. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Fascia al braccio e sorriso, Sinner lascia il San Raffaele dopo gli accertamenti. Le ipotesi sugli esami effettuati

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