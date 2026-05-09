San Raffaele ira di Zangrillo | Ah l’eccellenza è Niguarda? Bertolaso ci chieda scusa

Il direttore di un importante ospedale ha preso parola durante una riunione, chiedendo pubblicamente scusa a un assessore regionale. Ha affermato di voler parlare a titolo personale e si è rivolto direttamente all’interlocutore, esigendo scuse formali. La discussione riguarda presunte differenze tra due strutture sanitarie e ha suscitato reazioni nel mondo medico e politico. La polemica si è fatta più accesa nel corso dell’intervento.

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"Gentile assessore, le voglio parlare a titolo personale, me ne assumo la responsabilità. Ci chieda scusa. Non lo faccia con lei ma con tutti i miei colleghi che forse rischiano di sentirsi offesi dalle sue parole". Sfondo di istituzionale, alla scrivania, nel video pubblicato sul suo profilo Instagram nel tardo pomeriggio di ieri, c’è il professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione nonché "chief clinical officer" del San Raffaele, il colosso privato convenzionato con la Regione. In camice, davanti un foglio scritto a mano, che non guarda. Fa riferimento a una non precisata "pubblica trasmissione televisiva" cui...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Raffaele, ira di Zangrillo: "Ah, l’eccellenza è Niguarda? Bertolaso ci chieda scusa" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: AH.AH.AH: La follia dell’innocenza all’Altrove Teatro Studio Telemedicina del San Raffaele di Milano per una “second opinion” d’eccellenzaMILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Raffaele, ira di Zangrillo: Ah, l’eccellenza è Niguarda? Bertolaso ci chieda scusa; Alex Zanardi e il ricovero in Lombardia: al San Raffaele il campione era stato curato (e operato) dopo lo scontro col tir; Minetti, su adozione e referti medici verifiche affidate all'Interpol; Ore 18 del 29 aprile. San Raffaele, ira di Zangrillo: Ah, l’eccellenza è Niguarda? Bertolaso ci chieda scusaSfogo (personale) del primario su Instagram: Noi mai in ferie come certi pubblici. Sullo sfondo l’anticipazione di un’intervista a Report sul caos di Sant’Ambrogio. ilgiorno.it Caos in reparto, si dimette amministratore San Raffaele di MilanoL'amministratore unico dell'ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, si è dimesso oggi dopo la riunione d'urgenza del cda del Gruppo San Donato e il voto all'unanimità della procedura di ... ilgiornale.it Il 5 dicembre scorso al San Raffaele di Milano scoppia il caos, tra errori e negligenze del personale sanitario. Per mettere una toppa la direzione trasferisce i pazienti più gravi del reparto Iceberg, da cui si erano dimessi 16 infermieri. Cosa è successo Domen x.com