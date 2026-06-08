Sinner in ospedale per accertamenti | come sta il numero 1

Jannik Sinner si trova all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. L’atleta, eliminato al secondo turno di Roland Garros, ha avuto un malore dopo la partita. Non c’è emergenza, si tratta di controlli programmati. Sinner aveva aspettato la fine del torneo parigino, mentre il suo collega Cobolli aveva reso omaggio a Zverev sul palco.

Ha aspettato la fine del Roland Garros, con Cobolli sul palco a rendere omaggio a Zverev. Jannik Sinner è all'ospedale San Raffaele di Milano: nessuna emergenza, deve sottoporsi agli accertamenti programmati dopo il malore e l'eliminazione dallo Slam parigino al secondo turno contro Cerundolo. Il numero 1 del mondo avrebbe prima "trascorso alcuni giorni in Sardegna con la fidanzata Laila", e ora "sosterrà gli esami clinici per capire le ragioni del malore che lo ha colpito al Roland Garros". Si tratta di accertamenti che probabilmente termineranno in giornata. Poi mercoledì è prevista la ripresa degli allenamenti, verso il prossimo impegno a Wimbledon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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SINNER, SCATTA IL PIANO WIMBLEDON: ESAMI MEDICI, RIPOSO ASSOLUTO E ALLENAMENTI GRADUALI!

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