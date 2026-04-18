Come sta Mateo Pellegrino dopo il colpo in testa in Udinese-Parma | in ospedale per accertamenti

Mateo Pellegrino si trova attualmente in ospedale per accertamenti dopo aver subito un colpo alla testa durante l'incontro tra Udinese e Parma. Dopo l'incidente, il giocatore è rimasto negli spogliatoi e non ha ripreso il campo nel secondo tempo. Nel corso della partita, è stato sostituito da Elphege, che ha successivamente segnato il gol decisivo per i Ducali.

Mateo Pellegrino è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo di Udinese-Parma, sostituito da Elphege poi decisivo col gol partita per i Ducali. Per l'attaccante argentino prima i giramenti di testa per un contatto aereo con Ndiaye, poi gli accertamenti in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Calciomercato Napoli, occhi su Mateo Pellegrino: possibile colpo con il Parma“Seminare oggi per raccogliere domani” direbbero i più eruditi: e così il Napoli avrebbe messo nel mirino Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, per... Infortunio Pellegrino: attaccante trasportato in ospedale dopo Udinese Parma. Le sue condizioni e la ricostruzione di quanto successoCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Perché Pellegrino non gioca titolare Parma-Napoli: infortunio, scelta tecnica oppure è squalificato? È in panchina?; Pellegrino: Parma, che gruppo. Nazionale il mio grande sogno; Nesta Elphege l'altro gigante crociato: sarà lui a sostituire Mateo Pellegrino?; Parma, Pellegrino: Sogno la Nazionale argentina e le notti di Champions League. Come sta Mateo Pellegrino dopo il colpo in testa in Udinese-Parma: in ospedale per accertamentiMateo Pellegrino è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo di Udinese-Parma, sostituito da Elphege poi decisivo col gol partita per i Ducali ... fanpage.it Parma, Pellegrino uscito durante la gara con l'Udinese: accertamenti in ospdale per l'argentinoSarà una lunga giornata per Mateo Pellegrino, attaccante del Parma uscito all'intervallo durante la vittoria contro l'Udinese dopo un colpo alla testa. Il giocatore dei ducali si sta recando infatti i ... msn.com Mateo Pellegrino è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo di Udinese-Parma, sostituito da Elphege poi decisivo col gol partita per i Ducali. Per l’attaccante argentino prima i giramenti di testa per un contatto aereo con Ndiaye, poi gli accertamenti in osped facebook Con #Lukaku in uscita e #Lucca fuori dai piani il #Napoli per la prossima stagione è alla ricerca di un vice #Hojlund, i calciatori sondati sono: Andrea #Pinamonti, Sebastiano #Esposito, Joshua #Zirkzee, Niccolò #Tresoldi e Mateo #Pellegrino. @Gazzetta_ x.com