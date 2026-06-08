Sinner controlli al San Raffaele | il tennista lascia l' ospedale con Zangrillo

Il tennista ha effettuato controlli medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina, dopo aver accusato un malore e un calo fisico durante il torneo di Roland Garros. È stato accompagnato dal medico di fiducia e ha lasciato l'ospedale al termine delle visite. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui risultati degli accertamenti.

Jannik Sinner ha effettuato accertamenti medici che erano già programmati all'ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina dopo il malore e il crollo fisico accusati durante il Roland Garros. Al termine delle visite mediche il tennista ha lasciato l'ospedale in compagnia del professor Alberto Zangrillo. I due sono saliti su un van con i vetri oscurati tra un cordone di sicurezza. Sinner, in pantaloncini e maglietta scura e con cappellino bianco, è apparso tranquillo ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti, limitandosi ad un semplice "ciao, ciao". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sinner, visita di controllo al San Raffaele: il tennista lascia l'ospedale con Zangrillo

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Sinner lascia il San Raffaele, col tennista il professor ZangrilloJannik Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver effettuato accertamenti medici programmati.

Sinner all?ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, i controlli dopo il malore al Roland GarrosJannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore avvenuto durante il Roland Garros.

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