Sinner all?ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati i controlli dopo il malore al Roland Garros

Jannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore avvenuto durante il Roland Garros. Il tennista ha subito controlli medici e analisi cliniche. La notizia è stata comunicata dall’entourage. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute è stata resa nota.

Dopo il malore e la paura, Jannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Il numero 1 del mondo, dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna, sosterrà gli esami clinici necessari dopo il malore che l’ha colpito al Roland Garros, durante il match contro Juanma Cerundolo. Il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe uscire in serata dall'Irccs di via Olgettina, dove però potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

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