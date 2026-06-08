Jannik Sinner si trova attualmente in ospedale a Milano per un check-up completo. Sono in corso esami del sangue e controlli cardiologici di routine, seguiti da approfondimenti diagnostici su più reparti. Gli accertamenti, iniziati oggi, continueranno anche domani, martedì 9 giugno. La procedura si concentra sulla ricerca delle cause dei malori ricorrenti, tra cui crisi energetica, vertigini e nausea.

Milano, 8 giugno 2026 – Gli esami del sangue. Controlli cardiologici di routine, e poi altri accertamenti più approfonditi, in diversi reparti, che proseguiranno anche martedì 9 giugno per Jannik Sinner all’ospedale San Raffaele di Milano. Nessun ricovero, ma una due giorni in day hospital programmata da tempo, facendo base al padiglione Diamante, quello dei solventi o pazienti a pagamento (l’Irccs è una struttura privata accreditata col Servizio sanitario nazionale), che il numero 1 del tennis mondiale ha lasciato lunedì pomeriggio con il programma di tornare l’indomani. Jannik Sinner leaves the San Raffaele Hospital in Milan, Italy 08 June 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sinner, check-up completo per scoprire l’origine dei malori: “crisi energetica, vertigini e nausea”, i sintomi ricorrenti sotto indagine

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