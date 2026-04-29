Crisi energetica e stop agli investimenti | l' industria piacentina sotto la scure delle tensioni geopolitiche

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno provocato un aumento dei prezzi dell’energia, influenzando l’industria della zona di Piacenza. Questa situazione ha portato a un rallentamento degli investimenti nel settore, che già attraversava difficoltà legate ai rincari. Le aziende locali si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa crisi, con un impatto diretto sulle attività produttive e sui piani di sviluppo futuri.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente impattano sull’industria con nuovi rincari per l’energia in uno scenario che blocca gli investimenti. La Commissione europea ha risposto al protezionismo del presidente americano Donald Trump con l’Industrial Accelerator Act, che dà la precedenza ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Attesi rincari fino al 30% sui preservativi: tensioni geopolitiche e crisi delle forniture pesano sui costiA riferirlo è stato l’amministratore delegato Goh Miah Kiat in un’intervista all’agenzia Reuters, sottolineando come l’attuale scenario non lasci... Metapontino sotto la grandine: agricoltura in crisi e tensioni in RegioneLe colture del Metapontino hanno subito danni devastanti a causa della grandinata che ha colpito l’area il primo aprile 2026, mettendo in ginocchio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crisi energetica, il precedente in Italia: l'austerity del 1973 per la guerra del Kippur; Crisi energia, le richieste di Meloni a Cipro e no dalla Ue: la strategia dell'Italia; Contro la crisi energetica gli eurodeputati chiedono lo stop alle sessioni a Strasburgo; Caro carburante, autotrasportatori in crisi: costi +20% e rischio stop in Veneto. Crisi energetica, l’UE blinda l’ETS e chiude al gas di Putin: difficoltà sugli extraprofittitransizione energetica UE 2026 Bruxelles difende il sistema di scambio emissioni e sbarra la strada a nuove importazioni dalla Russia ... energiaoltre.it Goldman Sachs: Non è il 2022, la crisi del Golfo colpisce ma non travolge la manifattura europeaSecondo la banca d’affari, lo shock energetico legato al Medio Oriente avrà un impatto più contenuto sull’industria Ue: prezzi in rialzo, ma effetti meno ... repubblica.it Oltre la geopolitica e la crisi energetica, c’è una Cuba che resiste con la boxe x.com La crisi energetica causata dalla guerra in Iran sta già avendo effetti che si faranno sentire per tutto l’anno prossimo, anche se il conflitto dovesse terminare a breve. L’ultimo studio di Svimez mostra che l’inflazione salirà più del previsto e il Pil scenderà anche - facebook.com facebook