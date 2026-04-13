I mercati finanziari mondiali si preparano all'apertura con molta cautela, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a influenzare i prezzi del settore energetico. La crisi energetica si accompagna a un paradosso: i prezzi sono bassi, ma questa situazione potrebbe favorire un aumento dell'inflazione nell'Unione Europea. La volatilità e le incertezze legate alle dinamiche geopolitiche contribuiscono a creare un clima di instabilità sui mercati.

I mercati finanziari globali attendono l’apertura delle sessioni di trading con estrema cautela, mentre l’instabilità geopolitica tra Washington e Teheran mette a rischio la stabilità dei prezzi energetici. Il fallimento del primo tentativo di negoziazione tra le due potenze e le nuove pressioni esercitate dal presidente statunitense hanno innescato una volatilità che tocca direttamente i costi del greggio e del gas. Le quotazioni dei combustibili fossili mostrano segnali contrastanti. Se da un lato i contratti sul petrolio del Texas con scadenza a maggio si sono assestati a 96,57 dollari al barile e i future sul Brent per giugno sono scesi a 95,2 dollari, dall’altro la realtà fisica del mercato è molto più severa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi energetica: il paradosso dei prezzi minaccia l’inflazione UE

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