Sinner al San Raffaele | esami per il malore dopo il Roland Garros

Notizia in breve

Dopo il malore durante il match contro Cerúndolo, il tennista si trova al San Raffaele per alcuni controlli medici. Sono in corso esami specifici per accertare le cause del problema di salute avvertito durante la partita. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulla diagnosi, ma si attende un aggiornamento sulle condizioni del giocatore. La partita è stata interrotta a causa delle sue condizioni di salute.