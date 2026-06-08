Jannik Sinner all' ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore al Roland Garros

Dopo aver accusato un malore durante il torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. La visita è stata effettuata in modo preventivo e non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute del tennista. La sua presenza in ospedale è avvenuta subito dopo l’episodio durante la competizione. Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle diagnosi o sui tempi di recupero.

Jannik Sinner, reduce dal malore accusato al Roland Garros lo scorso 28 maggio, è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti programmati. Il tennista italiano, numero uno al mondo, dovrebbe lasciare la struttura già in serata, ma potrebbe far ritorno in ospedale martedì per ulteriori controlli. Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti Il malore accusato da Jannik Sinner al Roland Garros Le parole del medico sul malore di Jannik Sinner Le parole di Agassi su Sinner Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti Jannik Sinner è arrivato nella mattinata di lunedì 8 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti medici programmati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

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