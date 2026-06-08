Sinner al San Raffaele | esami medici dopo il malore al Roland Garros

Notizia in breve

Dopo il malore durante il match a Roland Garros, il tennista è stato sottoposto a esami medici al Padiglione Diamante del San Raffaele. Gli esami hanno riguardato le condizioni di salute e sono stati necessari per approfondire le cause del malore. La diagnosi e i controlli specialistici sono stati richiesti per valutare eventuali complicanze o problemi di salute legati all’episodio avvenuto in campo. Le analisi continuano per garantire la stabilità delle condizioni del giocatore.