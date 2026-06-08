Jannik Sinner si trova attualmente in ospedale al San Raffaele dopo aver avuto un malore durante il torneo di Roland Garros. L’atleta ha interrotto la partita e si è sottoposto a controlli medici. Le visite sono state necessarie per determinare le cause dell’incidente e garantire le cure adeguate. La sua condizione non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma l’intervento sanitario è stato immediato. La sua partecipazione alle prossime competizioni rimane incerta fino a ulteriori aggiornamenti.

Un improvviso stop durante uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica aveva immediatamente acceso la preoccupazione di tifosi e addetti ai lavori. Dopo il malore accusato nel corso del match del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, il numero uno del mondo ha deciso di sottoporsi a una serie di approfonditi controlli medici per chiarire le cause dell’episodio. La mattina di oggi ha visto il campione azzurro arrivare all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato accolto per una serie di accertamenti programmati. I controlli, secondo quanto emerge, proseguiranno per tutta la giornata e potrebbero estendersi anche alla giornata di domani, a seconda delle valutazioni degli specialisti che lo stanno seguendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Perché è al San Raffaele”. Jannik Sinner in ospedale: le visite dopo il malore al Roland Garros

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Jannik Sinner in ospedale a Milano per accertamenti dopo il malore al Roland Garros

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Jannik #Sinner è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una serie di controlli medici dopo il malore accusato al Roland Garros. Gli accertamenti proseguiranno per tutta la giornata e potrebbero continuare anche domani. x.com

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